İran sınırında kaçak geçişlere karşı güvenlik üst seviyede
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İran sınırında kaçak geçişlere karşı güvenlik üst seviyede

İran sınırında kaçak geçişlere karşı güvenlik üst seviyede
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AFGANİSTAN'da Taliban'ın yönetimi ele geçirmesi ile birlikte Türkiye'ye olabilecek insan göçünü önlemek için sınırda güvenlik had safhaya çıkarıldı.

AFGANİSTAN'da Taliban'ın yönetimi ele geçirmesi ile birlikte Türkiye'ye olabilecek insan göçünü önlemek için sınırda güvenlik had safhaya çıkarıldı. Iğdır ve Ağrı'da jandarma ve Özel Harekat polisleri kaçak geçişleri engellemek için aralıksız denetimlerini sürdürüyor. Denetimlerde İHA ve termal gece görüşlü kameralar da kullanılıyor.

Taliban'ın yönetimini ele geçirdiği Afganistan'dan olası bir göç dalgasının önüne geçilmesi için İran sınırında kaçak geçişlerin önlenmesi için yoğun güvenlik önlemi alındı. Tedbirlerin üst seviyeye çıkarıldığı sınırda jandarma ve Özel Harekat polisleri, kuş uçurtmuyor. Sınır hattında PKK terör örgütüne hem de kaçak göçmenlere yönelik uygulama yapılıyor. Bölgede devriye görevi yapan ekipler, menfezler ve dere yataklarını didik didik arıyor. Güvenlik güçleri, gece de sınır hattında bölgeyi termal gece görüşlü kameralarla izliyor. Bölge, havadan İHA, SİHA, dron ve helikopterlerle takip ediliyor.

Iğdır ve Ağrı'nın İran sınır hattında yapılan 144 kilometrelik modüler sınır güvenlik duvarı, teröristlerin ve kaçakların geçişini engelliyor.

Bu arada, bir süre önce sınır hattı boyunca, 2 metre genişliğinde ve 3 metre yüksekliğindeki 7 tonluk seyyar blok duvarların üzerine jiletli tel de çekildi.


İran sınırında kaçak geçişlere karşı güvenlik üst seviyede
İran sınırında kaçak geçişlere karşı güvenlik üst seviyede
İran sınırında kaçak geçişlere karşı güvenlik üst seviyede
İran sınırında kaçak geçişlere karşı güvenlik üst seviyede
İran sınırında kaçak geçişlere karşı güvenlik üst seviyede
İran sınırında kaçak geçişlere karşı güvenlik üst seviyede

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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