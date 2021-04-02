İran sınırında erkek cesedi bulundu
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İran sınırında erkek cesedi bulundu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
İran sınırında erkek cesedi bulundu

Van'ın Başkale ilçesinin İran sınırında donarak öldüğü değerlendirilen bir düzensiz göçmenin cesedi bulundu.

Van'ın Başkale ilçesinin İran sınırında donarak öldüğü değerlendirilen bir düzensiz göçmenin cesedi bulundu.

Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Böğrüpek Mahallesi Liz Deresi mevkiinde yürütülen arama tarama faaliyeti sırasında bir erkek cesedi bulundu. Yapılan incelemede düzensiz göçmene ait olduğu değerlendirilen ceset, işlemlerin ardından Van Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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