İran sınırında erkek cesedi bulundu

24.12.2019 11:28 | Son Güncelleme: 24.12.2019 11:33

Van'ın Başkale ilçesinin İran sınırında düzensiz göçmene ait olduğu tespit edilen bir erkek cesedi bulundu.



İran sınırındaki Böğrüpek ile Kaşkol mahalleleri kırsalında ceset gören vatandaşlar, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, bölgede bir erkek cesedi buldu. İran sınırından Türkiye'ye geçerken donarak öldüğü değerlendirilen düzensiz göçmenin cesedi, Başkale Devlet Hastanesinde yapılan incelemenin ardından Van Adli Tıp Kurumuna gönderildi. - VAN

Kaynak: İHA