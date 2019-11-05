05.11.2019 11:06

Van'ın Başkale ilçesinin İran sınırında erkek cesedi bulundu.

İlçeye bağlı Böğrüpek Mahallesi kırsalındaki Liz Deresi'nde erkek cesedi gören çobanlar, durumu jandarmaya bildirdi.

Bölgeye gelen jandarma ekiplerince yapılan incelemede, erkek cesedinin 25 yaşlarında olduğu tahmin edilen düzensiz göçmene ait olduğu tespit edildi.

Başkale Devlet Hastanesi morguna kaldırılan ceset, otopsi için Van Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kaynak: AA