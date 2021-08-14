İran sınırında duvarlar yükseliyor
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İran sınırında duvarlar yükseliyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Türkiye-İran sınır güvenliğinin sağlanması, yasa dışı geçişler ile kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi ve teröristlerin sızmasının engellenmesi amacıyla 295 kilometrelik sınır hattının tamamına duvar örülüyor.

Türkiye-İran sınır güvenliğinin sağlanması, yasa dışı geçişler ile kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi ve teröristlerin sızmasının engellenmesi amacıyla 295 kilometrelik sınır hattının tamamına duvar örülüyor. Van'ın Çaldıran ilçesinin İran sınırında başlatılan ve Ağrı'nın Doğubayazıt ile Hakkari'nin Yüksekova hattına kadar uzanan modüler duvar ve akıllı kule çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Sınırda kurulan beton santrallerinde üretilen 3 metre yükseklik, 2 metre 80 santimetre genişlik ve 7 ton ağırlığındaki beton bloklar, iş makineleriyle önceden zemini hazırlanan sınır hattına titizlikle yerleştiriliyor.

Bölgede alınan önlemlere destek için 35 timden oluşan 750 özel harekat polisi zırhlı araçlarıyla bölgeye gönderildi. Güvenlik korucularının da görev aldığı bölgede Van-İran sınırı 7 gün 24 saat kontrol altında tutuluyor.

Tüm birimlerin koordineli şekilde yürüttüğü çalışmalarla en küçük bilgiyi değerlendiren, İHA, SİHA, drone ve helikopterle bölgeyi kontrol altında tutan güvenlik güçleri, düzenledikleri başarılı operasyonlarla da göç hareketliliğinin önüne geçmeye çalışıyor.

İran sınırında duvarlar yükseliyor
İran sınırında duvarlar yükseliyor
İran sınırında duvarlar yükseliyor
İran sınırında duvarlar yükseliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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