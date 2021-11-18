İran sınırında kartpostallık dolunay manzarası - Haberler
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İran sınırında kartpostallık dolunay manzarası

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Van'ın İran sınırında oluşan dolunay, kartpostallık görüntüsüyle hayran bıraktı.

VAN (İHA) - Van'ın İran sınırında oluşan dolunay, kartpostallık görüntüsüyle hayran bıraktı.

Van'ın Çaldıran ilçesinin İran sınırı semalarında dolunayın eşsiz görüntüsü gözlemlendi. Düzensiz göçmenlerin geçişini engellemek üzere sınırda görevli özel hareket polisinin silueti ise dolunayla aynı karede görüntülendi. Özel harekat polisinin dolunaya yansıyan silueti ise seyrine doyumsuz bir manzara sundu.

(Yılmaz Sönmez - Şükrü Akyüz/İHA)

İran sınırında kartpostallık dolunay manzarası

İran sınırında kartpostallık dolunay manzarası

İran sınırında kartpostallık dolunay manzarası

İran sınırında kartpostallık dolunay manzarası

İran sınırında kartpostallık dolunay manzarası

İran sınırında kartpostallık dolunay manzarası

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