İran sınırında başından vurulan kişi yaşamını yitirdi Van'ın İran sınırında başından silahla vurulan kişinin, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği bildirildi.

Van'ın İran sınırında başından silahla vurulan kişinin, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Çaldıran ilçesinin İran sınırındaki Yücelen mahallesi Çilli mezrası kırsalında saat 01.30 sıralarında İbrahim Baykara'nın silahla başından ve karnından vurularak yaralandığı kaydedildi.

Çaldıran Devlet Hastanesine kaldırılan Baykara'nın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İlk belirlemelere göre İbrahim Baykara'nın İran tarafından açılan ateşle 5.45 mm kalaşnikof marka tüfekle hudut hattında vurulduğu değerlendirilmektedir. Hudut birliklerimizde kalaşnikof marka tüfek kullanılmamaktadır. Olay bütün yönleriyle araştırılmakta olup, adli tahkikat Çaldıran Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülmektedir."

Kaynak: AA