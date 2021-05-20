İran sınırında, at sırtındaki çuvallarda 84 kilo 800 gram eroin ele geçti

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda yurda kaçak yollarla girmeye çalışan grubun altlarla taşıdığı çuvallarda 84 kilo 800 gram eroin ele geçirildi, İran uyruklu 1 kişi yakalandı.

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda yurda kaçak yollarla girmeye çalışan grubun altlarla taşıdığı çuvallarda 84 kilo 800 gram eroin ele geçirildi, İran uyruklu 1 kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İran'dan kaçak yollarla ülkeye yüklü miktarda uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine Yüksekova ilçesine bağlı Yediveren bölgesinde operasyon düzenledi. 'Eren-14 Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Sinan Aktay Çobanpınar-1' adı verilen operasyonda, sınırı geçmeye çalışan atlı gruba müdahale edildi. Atları getiren şüphelilerden İran uyruklu 1 kişi yakalandı, diğerleri ise kaçtı. Atların taşıdığı çuvallarda yapılan aramada 84 kilo 800 gram eroin ile ağaçlık alana gizlenen 80 lire Asit Anhidrit ele geçirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet Özkan