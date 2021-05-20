İran sınırında, at sırtındaki çuvallarda 84 kilo 800 gram eroin ele geçti
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İran sınırında, at sırtındaki çuvallarda 84 kilo 800 gram eroin ele geçti

İran sınırında, at sırtındaki çuvallarda 84 kilo 800 gram eroin ele geçti
Demirören Haber Ajansı / Mehmet Özkan - Haberler | Güncel

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda yurda kaçak yollarla girmeye çalışan grubun altlarla taşıdığı çuvallarda 84 kilo 800 gram eroin ele geçirildi, İran uyruklu 1 kişi yakalandı.

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda yurda kaçak yollarla girmeye çalışan grubun altlarla taşıdığı çuvallarda 84 kilo 800 gram eroin ele geçirildi, İran uyruklu 1 kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İran'dan kaçak yollarla ülkeye yüklü miktarda uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine Yüksekova ilçesine bağlı Yediveren bölgesinde operasyon düzenledi. 'Eren-14 Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Sinan Aktay Çobanpınar-1' adı verilen operasyonda, sınırı geçmeye çalışan atlı gruba müdahale edildi. Atları getiren şüphelilerden İran uyruklu 1 kişi yakalandı, diğerleri ise kaçtı. Atların taşıdığı çuvallarda yapılan aramada 84 kilo 800 gram eroin ile ağaçlık alana gizlenen 80 lire Asit Anhidrit ele geçirildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet Özkan

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