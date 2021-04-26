İran sınırında, at sırtında 51 kilo eroin ele geçirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İran sınırında, at sırtında 51 kilo eroin ele geçirildi

İran sınırında, at sırtında 51 kilo eroin ele geçirildi
Demirören Haber Ajansı / Behçet DALMAZ - Haberler | Güncel

VAN'ın İran sınırındaki Çaldıran'da, yurda yasa dışı yollarla geçmeye çalışan atlı gruba, jandarma müdahale etti.

VAN'ın İran sınırındaki Çaldıran'da, yurda yasa dışı yollarla geçmeye çalışan atlı gruba, jandarma müdahale etti. Atların sırtındaki çuvallarda 51 kilo eroin ele geçirildi. Hayvanları bırakıp, sınırın diğer tarafına kaçan şüpheliler hakkında çalışma başlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İran sınırından kaçak yollarla ülkeye yüklü miktarda uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine, Çaldıran ilçesine bağlı Yukarı Kuyucak Mahallesi'ne pusu attı. Yapılan pusu görevi sırasında, sınırı yasa dışı yollarla geçmeye çalışan atlı birliklere müdahale edildi. Atları getiren şüpheliler, sınırın diğer tarafına kaçarken, hayvanların sırtındaki 2 çuvalda 51 kilo eroin ele geçirildi. Ekipler, kaçan uyuşturucu satıcılarını tespit etmek için çalışma başlattı.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Behçet DALMAZ

Vaka ve ölüm sayılarının tırmanışa geçtiği İran'da durum vahim! 4 katlı mezarlık inşa edildi
Vaka ve ölüm sayılarının tırmanışa geçtiği İran'da durum vahim! 4 katlı mezarlık inşa edildi
Genç kadının feci sonu! Eve girecekler için bıraktığı not tüyler ürpertti
Genç kadının feci sonu! Eve girecekler için bıraktığı not tüyler ürpertti
Bir süre önce eşinden ayrılan 37 yaşındaki kadın, evinde ölü bulundu
Bir süre önce eşinden ayrılan 37 yaşındaki kadın, evinde ölü bulundu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Derya Yanık Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Merve Dizdar Şeyma Subaşı Serenay Sarıkaya
Spor Ömer Ali Fatih Terim Fırat Aydınus Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Harun Tekin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: İran sınırında, at sırtında 51 kilo eroin ele geçirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.4.2021 12:00:25. #1.16#

title