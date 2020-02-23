İran sınırında 5.9 büyüklüğünde deprem; çevre iller sallandı (2)
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İran sınırında 5.9 büyüklüğünde deprem; çevre iller sallandı (2)

VAN'DA ÖĞRENCİLER KORKTUİran Türkiye'ye sınır Hoy kentinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem sırasında Van'da deshane öğrencileri, sarsıntıyla birlikte kendilerini dışarı attı.

23.02.2020 10:30 | Son Güncelleme: 23.02.2020 10:30
İran sınırında 5.9 büyüklüğünde deprem; çevre iller sallandı (2)

 

VAN'DA ÖĞRENCİLER KORKTUİran 'ye sınır Hoy kentinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki sırasında Van'da deshane öğrencileri, sarsıntıyla birlikte kendilerini dışarı attı. Büyük panik yaşayan öğrenciler, cep telefonları ile ailelerini arayarak iyi olduklarını söyledi. Bir süre dışarıda bekleyen öğrenciler, daha sonra dershaneye girdi.

EK GÖRÜNTÜLER GEÇİLİYOR 

 


Kaynak: DHA
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