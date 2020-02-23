İran sınırında 5.9 büyüklüğünde deprem; Başkale'de 9 kişi hayatını kaybetti (6)

23.02.2020 14:19 | Son Güncelleme: 23.02.2020 14:19

ARTÇILAR DEVAM EDİYOR

İran'ın Türkiye'ye sınır Hoy kentinde meydana gelen, 9 kişinin öldüğü, 37 kişinin de yaralandığı 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede artçı sarsıntılar sürüyor. Bu depremin ardından saat 14.01'e kadar, büyüklükleri 1.8 ile 4.3 arasında değişen 29 artçı deprem oldu.

Kaynak: DHA