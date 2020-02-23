İran sınırında 5.9 büyüklüğünde deprem; Başkale'de 8 kişi hayatını kaybetti (4)
Haberler » Güncel » İran sınırında 5.9 büyüklüğünde deprem; Başkale'de 8 kişi hayatını kaybetti (4) - Haber

İran sınırında 5.9 büyüklüğünde deprem; Başkale'de 8 kişi hayatını kaybetti (4)

GELENLER MAHALLESİ'NDE ÇOK SAYIDA EV YIKILDIİran'ın Türkiye'ye sınır Hoy kentinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremde Van'ın Başkale ilçesi Gelenler Mahallesi'nde çok sayıda ev yıkıldı.

23.02.2020 12:14 | Son Güncelleme: 23.02.2020 12:15
İran sınırında 5.9 büyüklüğünde deprem; Başkale'de 8 kişi hayatını kaybetti (4)

GELENLER MAHALLESİ'NDE ÇOK SAYIDA EV YIKILDI

'ın Türkiye'ye sınır Hoy kentinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremde 'ın ilçesi Gelenler Mahallesi'nde çok sayıda ev yıkıldı. Bazıları da hasar gördü. Evleri yıkılanlar gözyaşı döktü. Mahallede, ahırların yıkılması sonucu çok sayıda büyükbaş hayvanın da enkaz altında kaldığı bildirildi.Behçet DALMAZ/VAN,


Kaynak: DHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler