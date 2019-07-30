İran sınırında 44 kilo esrar ele geçirildi

Kaynak: DHA

VAN'da jandarma tarafından İran sınırında yapılan operasyonda 44 kilo toz esrar ele geçirildi.Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İran'dan yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisini elde etti. Özalp ilçesine bağlı Aşağı Tulgalı Mahallesi'nin İran sınır hattında operasyon düzenledi. Kaçakçıların kullandığı güzergahta düzenlenen operasyonda 44 kilo toz esrar ele geçirildi. Uyuşturucu kaçakçılığıyla ilgili geniş kapsamlı soruşturma başlatıldı.