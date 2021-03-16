Van ve Ağrı'da 6 bin 659 paket kaçak sigara ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Van ve Ağrı sınır hatlarında çok sayıda kaçak sigara ile yaklaşık 28,5 kilogram esrar ele geçirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Van ve Ağrı sınır hatlarında çok sayıda kaçak sigara ile yaklaşık 28,5 kilogram esrar ele geçirildiğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, Hudut Kartalları tarafından kaçakçılıkla mücadelenin devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, Van ve Ağrı hudut hatlarındaki arama tarama faaliyetlerinde 6 bin 659 paket kaçak sigara ile 28 kilo 424 gram esrar ele geçirildiği bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsa Toprak