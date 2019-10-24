İran sınırında 2 ceset bulundu

24.10.2019 12:51

Van'ın Başkale ilçesinin İran sınırında biri çocuğa ait 2 ceset bulundu.

İlçenin İran sınırındaki Özpınar Mahallesi yakınlarında ceset görenler durumu jandarmaya bildirdi.

Olay yerine gelen jandarma ekiplerince yapılan incelemede, biri 4 yaşında kız çocuğu, diğeri 30 yaşlarında erkek cesedinin düzensiz göçmenlere ait olduğu tespit edildi.

Başkale Devlet Hastanesi morguna kaldırılan cesetler, otopsi için Van Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kaynak: AA