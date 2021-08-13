İran sınırı hem havadan hem karadan göz hapsinde tutuluyor

Van'da, İran sınır hattında görev yapan güvenlik güçleri, "hudut namustur" şiarıyla hem yasa dışı geçişler ve kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi hem de teröristlerin sızmasının engellenmesi için gece gündüz görev yapıyor.

Van'da, İran sınır hattında görev yapan güvenlik güçleri, "hudut namustur" şiarıyla hem yasa dışı geçişler ve kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi hem de teröristlerin sızmasının engellenmesi için gece gündüz görev yapıyor.

Komşu ülke ile olan 295 kilometrelik sınır hattının yasa dışı faaliyetlere kapatılması için yürütülen modüler duvar ve gözetleme kulesi yapımı ile hendek kazma çalışmaları devam ediyor.

Sınır boyunda özellikle düzensiz göçmenlerin İran üzerinden Türkiye'ye girişlerinin önlenmesi amacıyla başlatılan modüler duvar çalışmalarında birinci etabın 5 kilometrelik bölümünde montajı tamamlayan ekipler, ilk etabının bu yıl tamamlanması için aralıksız çalışıyor.

Bölgeye gelen Ankara Jandarma İstihkam Komutanlığına bağlı Özel Mayın Arama ve Temizleme Tabur Komutanlığı ekipleri de duvar örme ve hendek kazma çalışmalarının daha güvenli yürütülebilmesi için sınırdaki mayınları temizliyor.

Ardından yüklenici firmalarca kurulan beton santrallerinde üretilen 3 metre yüksekliğinde, 2 metre 80 santimetre genişliğinde ve 7 ton ağırlığındaki beton bloklar, iş makineleriyle önceden zemini hazırlanan sınır hattına döşeniyor.

Sınırdaki geçişlerin tamamen kesilmesi için şu ana kadar 4 metre derinliğinde ve 4 metre genişliğinde 110 kilometre hendek kazıldı ve çıkış noktalarına jiletli teller döşendi.

Takviye birlikler güç kattı

Bölgede 6. Hudut Tugay Komutanlığına bağlı 9 tabur, 44 karakolda görev yapan askerler, devriye ve gözetleme faaliyetleriyle İran sınırında güvenliği sağlamak için mücadele veriyor.

Bölgede alınan önlemlere destek vermeleri amacıyla Kara Kuvvetleri Komutanlığından 2 keşif, 2 komando bölüğü, Jandarma Genel Komutanlığından 3 bölük ve bir tabur ile Emniyet Genel Müdürlüğünden 35 timden oluşan 750 özel harekat polisi zırhlı araçlarıyla bölgeye gönderildi.

Güvenlik korucularının da görev aldığı bölgede fedakarca çalışan güvenlik güçleri, tüm teknolojik imkanları kullanarak Van-İran sınırını 7 gün 24 saat kontrol altında tutuyor.

Tüm birimlerin koordineli şekilde yürüttüğü çalışmalarla en küçük bilgiyi değerlendiren, İHA, SİHA, drone ve helikopterle bölgeyi kontrol altında tutan güvenlik güçleri, düzenledikleri başarılı operasyonlarla da göç hareketliliğinin önüne geçmeye çalışıyor.

Sınır hattının güvenliğini sağlamak için güvenlik güçleri, bu yıl 69 bin 156 düzensiz göçmenin sınır hattından geçişini engelledi, yasa dışı geçişleri organize eden 904 organizatörü gözaltına aldı.

Kent merkezinde de göçmen kaçakçılığıyla mücadelesini kararlılıkla sürdüren güvenlik güçleri, kaçak yabancı uyrukluların barındırıldığı "şok evleri" diye tabir edilen 80 metruk yapının yıkılmasını sağladı. Böylelikle bu evlerde kalan 5 bin 16 düzensiz göçmen yakalandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özkan Bilgin