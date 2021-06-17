İran Sınır Kapıların Son Durumu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İran Sınır Kapıların Son Durumu

İran Sınır Kapıların Son Durumu
Habermetre - Haberler | Toplum

İran Gümrük Sözcüsü Ruhullah Latifi gümrüklerdeki son durumla ilgili yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgını nedeniyle İran-Irak Çazabe, Şalamçe sınır kapılarının yolcu giriş çıkışına kapalı olduğunu ve Tamarçin sınır kapısının da 2 hafta yolcu giriş çıkışına kapalı olacağını ancak TIR...

İran Gümrük Sözcüsü Ruhullah Latifi gümrüklerdeki son durumla ilgili yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgını nedeniyle İran-Irak Çazabe, Şalamçe sınır kapılarının yolcu giriş çıkışına kapalı olduğunu ve Tamarçin sınır kapısının da 2 hafta yolcu giriş çıkışına kapalı olacağını ancak TIR geçişlerinin İran-Afganistan Doğarun Gümrük Kapısı hariç (Doğarun Sınır Kapısında 1 hafta önce yaşanan patlama hadisesi nedeniyle) tüm gümrüklerden normal bir şekilde yapıldığını bildirmiştir.

Latifi Afganistan tarafından uygulanan kısıtlamalar sebebiyle Mahirud sınır kapısında yoğunluk yaşandığını açıklamıştır.

Kaynak: ISNA Haber Ajansı, 21 Şubat 2021

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Boris Johnson Meral Akşener Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Bergen Emel Sayın Hande Ataizi Serenay Sarıkaya
Spor Ozan Tufan Yiğit Şardan Mustafa Cengiz Roberto Mancini Christian Eriksen
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İran Sınır Kapıların Son Durumu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.6.2021 03:18:10. #1.16#

title