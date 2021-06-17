İran Sınır Kapıların Son Durumu

İran Gümrük Sözcüsü Ruhullah Latifi gümrüklerdeki son durumla ilgili yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgını nedeniyle İran-Irak Çazabe, Şalamçe sınır kapılarının yolcu giriş çıkışına kapalı olduğunu ve Tamarçin sınır kapısının da 2 hafta yolcu giriş çıkışına kapalı olacağını ancak TIR...