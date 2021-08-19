İran sınır hattı zifiri karanlıkta da gözetim altında tutuluyor
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İran sınır hattı zifiri karanlıkta da gözetim altında tutuluyor

İran sınır hattı zifiri karanlıkta da gözetim altında tutuluyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İran'a en uzun sınıra sahip olan Van'da gündüz devriye ve gözetleme yapan güvenlik güçleri, sınır hattında gecenin zifiri karanlığında da termal kameralarla olası geçişlere izin vermiyor.

İran'a en uzun sınıra sahip olan Van'da gündüz devriye ve gözetleme yapan güvenlik güçleri, sınır hattında gecenin zifiri karanlığında da termal kameralarla olası geçişlere izin vermiyor.

Türkiye-İran sınır güvenliğinin sağlanması, yasa dışı geçişler ile kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi ve teröristlerin sızmasının engellenmesi amacıyla 295 kilometrelik sınır hattının tamamına duvar örülüyor. Van'ın Çaldıran ilçesinin İran sınırında başlatılan ve Ağrı'nın Doğubayazıt ile Hakkari'nin Yüksekova hattına kadar uzanan modüler duvar ve akıllı kule çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Göçmen baskısı için teyakkuzdalar

Düzensiz göçmen baskılarının artması üzerine sınır hattı güvenliğinin artırılması amacıyla bölgeye takviye olarak gönderilen askeri birliklerle, özel harekat polisleri olası geçişler için 7/24 esaslı nöbet tutuyor.

Güvenlik üst düzeyde

Gecenin karanlığını fırsat bilerek sınırı geçmek isteyen düzensiz göçmenlerin geçişinin önlenmesi amacıyla alınan önlemler kapsamında, teknolojinin tüm olanaklarından yararlanıyor. Bölgede İHA ve SİHA başta olmak üzere, drone ve gece görüşlü kameralardan destek alınıyor. Kara Kuvvetlerine bağlı hudut birlikleri, jandarma, özel harekat polisleri ve güvenlik korucularınca güvenliğinin üst düzeyde sağlandığı sınır hattında, meydana gelebilecek olaylara anında müdahale ediliyor. - VAN

İran sınır hattı zifiri karanlıkta da gözetim altında tutuluyor
İran sınır hattı zifiri karanlıkta da gözetim altında tutuluyor
İran sınır hattı zifiri karanlıkta da gözetim altında tutuluyor
İran sınır hattı zifiri karanlıkta da gözetim altında tutuluyor
İran sınır hattı zifiri karanlıkta da gözetim altında tutuluyor
İran sınır hattı zifiri karanlıkta da gözetim altında tutuluyor
İran sınır hattı zifiri karanlıkta da gözetim altında tutuluyor
İran sınır hattı zifiri karanlıkta da gözetim altında tutuluyor
İran sınır hattı zifiri karanlıkta da gözetim altında tutuluyor
İran sınır hattı zifiri karanlıkta da gözetim altında tutuluyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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