: İran shahed 129 uav siha'sı acil iniş yaptı

28.01.2020 19:46 | Son Güncelleme: 28.01.2020 19:47

İran Shahed 129 UAV SİHA'sı acil iniş yaptı

İran, (DHA) ? İran'a ait Shahed 129 UAV modeli Silahlı İnsansız Hava Aracı Huzistan bölgesinde acil iniş yaptı.

Araç etrafında güvenlik önlemi alınırken İran yerel medyası, SİHA'nın neden acil iniş yaptığı konusunda henüz bir açıklama yapılmadığını bildirdi.

Kaynak: DHA

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