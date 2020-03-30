İran Savunma Bakanlığı, ürettiği Kovid-19 teşhis kitini tanıttı
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Genelkurmay Başkanlığı, İran, Güncel

İran Savunma Bakanlığı, ürettiği Kovid-19 teşhis kitini tanıttı

İran'da Savunma Bakanlığı öncülüğünde geliştirilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhis kitinin tanıtımı yapıldı.

30.03.2020 16:00 | Son Güncelleme: 30.03.2020 16:00
İran Savunma Bakanlığı, ürettiği Kovid-19 teşhis kitini tanıttı

İran'da Savunma Bakanlığı öncülüğünde geliştirilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhis kitinin tanıtımı yapıldı.

İran'ın resmi ajansı IRNA'ya göre, Savunma Bakanlığı bünyesindeki uzmanlar ve İran ordusunun desteğiyle tasarlanan Kovid-19 teşhis kiti bugün Genelkurmay Başkanlığı yerleşkesinde düzenlenen törenle kamuoyuna tanıtıldı.

Törende konuşan Genelkurmay Başkanlığı Endüstriyel Araştırma Daire Başkanı Azizi Dilşad, kitlerin üretilmesinin silahlı kuvvetlerin 'benzer biyolojik tehditler'e karşı hazırlık içerisinde olması açısından önemli olduğunu ifade etti.

Kitlerin özelliklerine değinen Dilşad, "Bu kitler hastalığı üç saat içerisinde en doğru şekilde tespit edebilir ve dünyadaki tüm yaygın genomları tanıyabilir." dedi.

Söz konusu kitleri üretme çalışmalarının ülkede ilk koronavirüs vakasından önce başladığını belirten Dilşad, "O zamandan bugüne araştırmalar devam etti ve gerekli izinler alındı. Bugün ise kitler, sağlık kurumlarının kullanımına sunulmak üzere seri üretime hazır durumdadır." diye konuştu.

İran'da geçen hafta "Piştaz Tıp Medikal Şirketi", ürettikleri Kovid-19 teşhis kitinin Sağlık Bakanlığı onayından geçtiğini açıklamış, seri üretime başladıklarını duyurmuştu.

Tahran yönetimi, ABD yaptırımları nedeniyle salgına karşı ihtiyaç duyulan tıbbi malzemeyi temin edemedikleri yönünde açıklamalar yapıyor. İran'a şu ana kadar Türkiye, Çin, Katar ve Rusya gibi bazı ülkeler tarafından Kovid-19 teşhis kitleri ve tıbbi malzeme yardımları gönderildi.

Ülkede, şu ana kadar yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle can kaybı 2 bin 757'ye, vaka sayısı ise 41 bin 495'e yükseldi.

Kaynak: AA

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