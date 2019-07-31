İran Savunma Bakanı: İran, düzenli olarak füze denemeleri yapıyor

İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Amir Hatami, İran Silahlı Kuvvetleri'nin, füze denemeleri de dahil olmak üzere düzenli ve plana uygun olarak faaliyetlerini yürüttüğünü belirtti.

Press TV'de yer alan habere göre, bunların dünya çapında olağan faaliyetler olduğunu vurgulayan Hatami, "Eğer bazı taraflar, olan şeyleri farklı göstermek için bir çeşit medya çalışması yapıyorsa, bunun nedeni kendi belirli amaçlarını sürdürmek içindir. Silahlı Kuvvetlerimiz, füze denemeleri de dahil olmak üzere, faaliyetlerini tamamıyla düzenli olarak yürütüyorlar" ifadelerini kullandı.

Ayrıca, Hatami, araştırma çalışmalarının da düzenli olarak planlanıp, yürütüldüğünü belirtti.

Kaynak: DHA