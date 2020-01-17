İran Savunma Bakanı: Amerika İran'ın füze gücü karşısında teslim oldu
Haberler » Dünya » İran Savunma Bakanı: Amerika İran'ın füze gücü karşısında teslim oldu - Haberler

İran Savunma Bakanı: Amerika İran'ın füze gücü karşısında teslim oldu

İran Savunma Bakanı General Emir Hatemi, Amerika'nın İran'ın füze gücü karşısında teslim olduğunu söyledi.

17.01.2020 09:39 | Son Güncelleme: 17.01.2020 09:39
İran Savunma Bakanı: Amerika İran'ın füze gücü karşısında teslim oldu

Savunma Bakanı General Emir Hatemi, Amerika'nın İran'ın füze gücü karşısında teslim olduğunu söyledi.

Fars ajansı, General Hatemi'nin askeri akademide subay adaylarına hitabındaki konuşmasını paylaştı. Hatemi, Süleymani'nin ölümü, İran'ın Ayn-el Esed üssünü füze saldırısı ve Ukrayna yolcu uçağının düşmesinin titizlikle irdelenmesi gerektiğini; bu gelişmelerin aynı eksen doğrultusunda yaşandığını belirtti.

Hatemi, askeri üsse yönelik füze saldırıları sonrası ABD'nin İran'ın kesin kararlılığını gördüğünü ve İran'ın gücü karşısında teslim olduğunu söyledi.


Kaynak: DHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler

Dünya

Son Dakika Haberleri