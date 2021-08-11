İran: Şanghay İşbirliği Örgütüne katılmamızın önündeki engeller kalktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İran: Şanghay İşbirliği Örgütüne katılmamızın önündeki engeller kalktı

İran: Şanghay İşbirliği Örgütüne katılmamızın önündeki engeller kalktı
Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun - Haberler | Güncel

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani, ülkesinin Şanghay İşbirliği Örgütüne (ŞİÖ) üyeliğinin önündeki siyasi engellerin kalktığını belirtti.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani, ülkesinin Şanghay İşbirliği Örgütüne (ŞİÖ) üyeliğinin önündeki siyasi engellerin kalktığını belirtti.

Şemhani, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesine ilişkin bilgi verdi.

Görüşmede Afganistan, Suriye ve Basra Körfezi'ndeki gelişmeleri ele aldıklarını aktaran Şemhani, şunları kaydetti:

"Ne mutlu ki İran'ın Şanghay İşbirliği Örgütüne üyeliğinin önündeki siyasi engeller kalktı. Teknik formalitelerin ardından İran'ın üyeliği kesinleşecek. Güzel haber."

İlk olarak 1996'da Çin, Rusya, Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan tarafından "Şanghay Beşlisi" adıyla başlayan birliktelik, 2001'de Özbekistan'ın da katılmasının ardından adını Şanghay İşbirliği Örgütü olarak değiştirmişti. Geçen sürede dünya ekonomisi üzerinde etkinliğini hızla artıran ŞİÖ, 9 Haziran 2017'de Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen zirvede Pakistan ve Hindistan'ın tam üyeliğinin onaylanmasıyla gücünü artırdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun

Son dakika haberi: CIA Direktörü Burns, İsrail Başbakanı Bennet ile İran'ı görüştü
Son dakika haberi: CIA Direktörü Burns, İsrail Başbakanı Bennet ile İran'ı görüştü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Tanju Özcan Ümit Dündar Ziya Selçuk Mustafa Şentop
Magazin Yusuf Güney Haluk Levent Aytaç Şaşmaz Süreyya Yalçın
Spor Ali Koç Fatih Terim Alex Teixeira Oğulcan Çağlayan Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İran: Şanghay İşbirliği Örgütüne katılmamızın önündeki engeller kalktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.8.2021 18:03:10. #1.16#

title