İran, Şangay İşbirliği Örgütü'ne tam üye olarak kabul edildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İran, Şangay İşbirliği Örgütü'ne tam üye olarak kabul edildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
İran, Şangay İşbirliği Örgütü'ne tam üye olarak kabul edildi

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, İran'ın Şangay İşbirliği Örgütü'ne daimi üye olarak kabul edildiğini duyurdu.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, İran'ın Şangay İşbirliği Örgütü'ne daimi üye olarak kabul edildiğini duyurdu.

İran, Tacikistan'ın Duşanbe kentinde düzenlenen 21. Şangay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesinde örgüte "tam üye" olarak kabul edildi. Şu ana kadar gözlemci statüsünde bulunan İran'ın daimi üyeliği İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan tarafından duyuruldu. Bakan Abdullahiyan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu stratejik üyeliğin, İran'ın komşuluk ve Asya odaklı politika doğrultusunda kapsamlı işbirliği süreci üzerinde önemli bir etkisi var" ifadelerini kullandı.

"İran'ın ŞİÖ'ye kabulü önemli bir adım oldu"

İran Dışişleri Bakanlığı Avrasya Sorumlusu Ali Rıza Hakkaniyan da devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, İran'ın Şangay İşbirliği Örgütü'ne 9. daimi üye olarak kabul edildiğini ifade etti. Hakkaniyan, İran'ın örgütü kabulü ile birlikte bölgesel iş birliği ve ilişkilerin daha aktif olacağını belirterek, "Özellikle ekonomide ve ticari ilişkilerde İran'ın ŞİÖ'ye kabulü önemli bir adım oldu. ŞİÖ'ye üye ülkeler güçlü ekonomiye sahipler ve biz de bundan yararlanabiliriz. Yine İran olarak bu güçlü ekonominin büyümesine yardımcısı olabiliriz" dedi.

Şangay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) 21. Devlet Başkanları Zirvesi, Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de düzenleniyor. İran, gözlemci üye statüsüne sahip olduğu ŞİÖ'ye tam üye olarak kabul edilmek için daha önce birçok kez başvuruda bulunmuştu. - TAHRAN

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mansur Yavaş Muharrem İnce Adil Karaismailoğlu Temel Karamollaoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Beren Saat Kylie Jenner Yıldız Tilbe Kenan İmirzalıoğlu
Spor Arda Turan Fatih Terim Rıza Çalımbay Halis Özkahya Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Hulusi Akar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: İran, Şangay İşbirliği Örgütü'ne tam üye olarak kabul edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.09.2021 13:30:53. #1.17#