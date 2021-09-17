İran, Şangay İşbirliği Örgütü'ne tam üye olarak kabul edildi

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, İran'ın Şangay İşbirliği Örgütü'ne daimi üye olarak kabul edildiğini duyurdu.

İran, Tacikistan'ın Duşanbe kentinde düzenlenen 21. Şangay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesinde örgüte "tam üye" olarak kabul edildi. Şu ana kadar gözlemci statüsünde bulunan İran'ın daimi üyeliği İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan tarafından duyuruldu. Bakan Abdullahiyan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu stratejik üyeliğin, İran'ın komşuluk ve Asya odaklı politika doğrultusunda kapsamlı işbirliği süreci üzerinde önemli bir etkisi var" ifadelerini kullandı.

"İran'ın ŞİÖ'ye kabulü önemli bir adım oldu"

İran Dışişleri Bakanlığı Avrasya Sorumlusu Ali Rıza Hakkaniyan da devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, İran'ın Şangay İşbirliği Örgütü'ne 9. daimi üye olarak kabul edildiğini ifade etti. Hakkaniyan, İran'ın örgütü kabulü ile birlikte bölgesel iş birliği ve ilişkilerin daha aktif olacağını belirterek, "Özellikle ekonomide ve ticari ilişkilerde İran'ın ŞİÖ'ye kabulü önemli bir adım oldu. ŞİÖ'ye üye ülkeler güçlü ekonomiye sahipler ve biz de bundan yararlanabiliriz. Yine İran olarak bu güçlü ekonominin büyümesine yardımcısı olabiliriz" dedi.

Şangay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) 21. Devlet Başkanları Zirvesi, Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de düzenleniyor. İran, gözlemci üye statüsüne sahip olduğu ŞİÖ'ye tam üye olarak kabul edilmek için daha önce birçok kez başvuruda bulunmuştu. - TAHRAN

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