İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı Rıza Rahmani de koronavirüse yakalandı

04.03.2020 10:32 | Son Güncelleme: 04.03.2020 11:09

Koronavirüsle mücadele eden İran'da üst düzey bir isim daha kötü haberi verdi. İran Sanayi, Maden ve ve Ticaret Bakanı Rıza Rahmani koronavirüse yakalandığını duyurdu.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs İran'da da etkisini artıyor. Ülkede neredeyse her gün bir bakan veya milletvekilinin koronavirüs test sonucu pozitif çıkıyor.

SANAYİ, TİCARET BAKANI DA HABERİ VERDİ

Bugüne kadar 77 kişinin koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği ve 2 bin 336 kişinin virüse yakalandığı İran'da Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı da koronavirüse yakalandığını açıkladı.

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz günlerde İran'da Sağlık Bakanı Yardımcısı İreç Herirçi, Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, milletvekili Mahmud Sadıki, Meclis Ulusal Güvenlik ve Dış Politikalar Komisyonu Başkanı Mücteba Zünnur ve İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Masume İbtikar koronavirüse yakalandığını açıklamıştı. Dün iseİran'da Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi Üyesi Muhammed Mirmuhammedi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Dün de İran Meclis Başkan Yardımcısı, 23 milletvekilinde yeni tip koronavirüs tespit edildiğini duyurdu.

Kaynak: AA

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