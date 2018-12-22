İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı Rahmani'den Türkiye'ye Çağrı

İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı Reza Rahmani, Türkiye ile ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi çağrısı yaptı.

Cumhurbaşkanı Hassan Ruhani'ye Türkiye'ye yaptığı seyahatte eşlik eden İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı Reza Rahmani, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve üst düzey Türk yetkililerle yapılan görüşmelerde ekonomik işbirliğinin genişletilmesini talep ettiğini açıkladı. İranlı bakan, İran'ın Türkiye ile imzalanan tercihli ticaret anlaşmasına olan bağlılığının altını çizdi. Gelecekte yıllık 30 milyar dolarlık ikili ticarete ulaşmak için ticari ürün yelpazesinin genişletilmesini isteyen Rahmani, ayrıca Türk firmalarıyla işbirliği yaparak İran'da sanayi bölgeleri inşa etmek istediklerini açıkladı.

İran ile Türkiye sınırındaki mevcut serbest ve özel alanlardaki yüksek ticaret kapasitesine değinen Rahmani, karşılıklı ticareti kolaylaştırmak için bir çalışma grubu oluşturulmasını önerdi. Bu öneriye göre İran ile Türkiye arasındaki ticareti kolaylaştıracak komite, gümrük engellerini kaldıracak. İki taraf arasındaki karşılıklı ticaret kolaylaştırılacak. - TAHRAN

Kaynak: İHA