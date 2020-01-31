İran saldırısında beyin travması geçiren ABD askeri sayısı 64'e yükseldi
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İran saldırısında beyin travması geçiren ABD askeri sayısı 64'e yükseldi

ABD Savunma Bakanlığı, İran'ın, 8 Ocak'ta Irak'ta Amerikan askerlerinin konuşlu bulunduğu üslere düzenlediği füze saldırılarında travmatik beyin hasarı geçiren asker sayısının 64'e yükseldiğini duyurdu

31.01.2020 11:22 | Son Güncelleme: 31.01.2020 11:22
İran saldırısında beyin travması geçiren ABD askeri sayısı 64'e yükseldi

İran'ın, 8 Ocak'ta Irak'taki Amerikan askerlerinin konuşlu bulunduğu üslere düzenlediği füze saldırılarında travmatik beyin hasarı geçiren asker sayısı 64'e yükseldi.


ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) açıklamasında, "Travmatik Beyin Hasarı (TBH) teşhisi konulan asker sayısı şu anda 64" denildi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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