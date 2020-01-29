İran saldırısında beyin hasarına uğrayan ABD askerlerinin sayısı arttı

29.01.2020 05:22 | Son Güncelleme: 29.01.2020 05:22

İran'ın 8 Ocak'ta ABD askerlerinin konuşlu olduğu Irak'taki El Esed üssüne düzenlediği saldırıdan sonra, Travmatik Beyin Hasarı (TBH) teşhisi konulan Amerikan askerlerinin sayısı 50'ye yükseldi.ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) sözcülerinden Yarbay Thomas Campbell, yaptığı yazılı açıklamada, "Travmatik Beyin Hasarı (TBH) teşhisi konulan asker sayısı bugün itibariyle 50 oldu." bilgisini verdi.

Yarbay Campbell, 50 askerden 31'inin göreve geri döndüğünü ifade ederken, diğer askerlerin Almanya'ya sevk edildiğini kaydetti.

Daha önce, Almanya'ya sevkedilen 8 asker geçen hafta ABD'ye tedavi için gönderilmişti. 9 askerin ise Almanya'da tedavileri sürüyor.

ABD'nin 3 Ocak'ta Bağdat Havalimanı'nda İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'yi hava saldırısıyla öldürmesinin ardından, İran da 8 Ocak'ta ABD kuvvetlerinin konuşlandırıldığı El-Esed ve Erbil üslerine füze saldırısı düzenlemişti.

Kaynak: AA