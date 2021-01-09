İran Sağlık Konseyi: "Kovid-19 süresince 200'ü aşkın doktor öldü, 3 bini ülkeden ayrıldı"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

İran Sağlık Konseyi: "Kovid-19 süresince 200'ü aşkın doktor öldü, 3 bini ülkeden ayrıldı"

09.01.2021 16:43 | Son Güncelleme: 09.01.2021 16:46
İran Sağlık Konseyi:

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başlangıcından bu yana ülkede 200'den fazla doktorun hayatını kaybettiği ve 3 bini aşkın doktorun da ülkeyi terk ettiği bildirildi.

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başlangıcından bu yana ülkede 200'den fazla doktorun hayatını kaybettiği ve 3 bini aşkın doktorun da ülkeyi terk ettiği bildirildi.

İran Sağlık Konseyi'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Koronavirüs salgınının ortaya çıktığı 10 ayı aşkın süre içerisinde 200'den fazla doktor şehadet mertebesine erişti. Bundan daha acısı ise bu süreçte 3 binden fazla doktor ülkeden göç etti." ifadeleri kullanıldı.

Orta Doğu'da Kovid-19 salgınında can kayıplarının en çok yaşandığı ülkelerin başında gelen İran'da virüs nedeniyle şu ana kadar 56 bin kişi yaşamını yitirdi.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in onayıyla ülkede yaşamını yitiren sağlık çalışanları "görev şehidi" sayılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Dursun

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Edi Rama Joe Biden Ömer Çelik Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Kanye West Oğuzhan Koç Acun Ilıcalı Seren Serengil
Spor Mesut Özil Mustafa Yumlu Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Ocak Kaza Kocaeli Hisarcık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İran Sağlık Konseyi: "Kovid-19 süresince 200'ü aşkın doktor öldü, 3 bini ülkeden ayrıldı" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.1.2021 16:49:42. #1.15#
title