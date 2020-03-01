İran Sağlık Bakanlığı: Koronavirüsten ölenlerin sayısı 54'e yükseldi
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İran Sağlık Bakanlığı: Koronavirüsten ölenlerin sayısı 54'e yükseldi

İran'da koronavirüs (covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 54'e yükseldi.

01.03.2020 17:11 | Son Güncelleme: 01.03.2020 17:11
İran Sağlık Bakanlığı: Koronavirüsten ölenlerin sayısı 54'e yükseldi

'da koronavirüs (covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 54'e yükseldi. Vaka sayısı ise 24 saat içinde 385 kişi artarak 978'e çıktı.

İran Merkezli ajansı Mehr'deki habere göre, İran Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, İran'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 54'e, vaka sayısının ise 978'e yükseldiğini açıkladı.   


Kaynak: DHA

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