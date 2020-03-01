İran Sağlık Bakanlığı: Koronavirüsten ölenlerin sayısı 54'e yükseldi
İran'da koronavirüs (covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 54'e yükseldi.
İran'da koronavirüs (covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 54'e yükseldi. Vaka sayısı ise 24 saat içinde 385 kişi artarak 978'e çıktı.
İran Merkezli haber ajansı Mehr'deki habere göre, İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, İran'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 54'e, vaka sayısının ise 978'e yükseldiğini açıkladı.
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Kaynak: DHA