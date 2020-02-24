İran Sağlık Bakanı Said Nemeki, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin...
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İran Sağlık Bakanı Said Nemeki, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin...

İran Sağlık Bakanı Said Nemeki, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısının 12'ye yükseldiğini, bugüne kadar ülke genelinde 47 korona virüs vak'asının tespit edildiğini açıkladı.

24.02.2020 10:43 | Son Güncelleme: 24.02.2020 10:43
İran Sağlık Bakanı Said Nemeki, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin...

Sağlık Bakanı Said Nemeki, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısının 12'ye yükseldiğini, bugüne kadar ülke genelinde 47 korona virüs vak'asının tespit edildiğini açıkladı. - TAHRAN

Kaynak: İHA
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