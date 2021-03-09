İran Sağlık Bakanı Nemeki, Nevruz Bayramı'nda seyahat yapılmaması çağrısında bulundu

İran Sağlık Bakanı Said Nemeki, 21 Mart'taki Nevruz Bayramı'nda seyahat yapılmaması çağrısında bulunarak mutasyona uğrayan virüsün çok daha ölümcül olduğunu söyledi.

İran Sağlık Bakanı Said Nemeki, 21 Mart'taki Nevruz Bayramı'nda seyahat yapılmaması çağrısında bulunarak mutasyona uğrayan virüsün çok daha ölümcül olduğunu söyledi.

Başkent Tahran'da düzenlenen bir programda konuşan Nemeki, Kovid-19 vakaları ve ölü sayısının yükselmesiyle ilgili uyarılarda bulundu.

İran'ın batısındaki Irak sınırında bulunan Huzistan eyaletinde vakaların artışına işaret eden Nemeki, başka eyaletlerde de artışların bu seviyeye çıkması halinde sağlık sisteminin dayanamayacağını belirtti.

Huzistan'da hastaların yüzde 57'sinin mutasyona uğrayan virüse yakalandığını ve bunun sağlık sistemi için büyük bir tehlike olduğunu vurgulayan Nemeki, "Daha fazla yayılan ve daha ölümcül bir virüs ile karşı karşıyayız. Nevruz tatilinde seyahat yapılmasını hiçbir şekilde onaylamıyoruz. Yollar açık olsa da halk seyahate çıkmamalıdır. " dedi.

Negatif çıkan Kovid-19 testlerinin yaklaşık yüzde 38'inin doğruyu yansıtmadığını açıklayan Nemeki, şunları kaydetti:

"Temasların olmaması için yalvardık. Burada işlerin yürümesi için Sağlık Bakanı'nın sürekli olarak ricada bulunması ve el-ayak öpmesi gerekiyor. Dünyanın diğer yerlerinde Sağlık Bakanı bir şey söylediğinde yapılıyor."

Nemeki ayrıca Kovid-19'dan ölenlerin yaklaşık yüzde 85'inin yaşlılar ve kronik hastalığı bulunanlardan oluştuğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun