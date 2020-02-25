İran Sağlık Bakanı Nemeki karantina uygulamak zorunda kalmamak için koronavirüs tespit edilen 11...
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İran Sağlık Bakanı Nemeki karantina uygulamak zorunda kalmamak için koronavirüs tespit edilen 11...

İran Sağlık Bakanı Nemeki karantina uygulamak zorunda kalmamak için koronavirüs tespit edilen 11 eyalette halka sokağa çıkmamaları çağrısında bulundu.

25.02.2020 16:06 | Son Güncelleme: 25.02.2020 16:06
İran Sağlık Bakanı Nemeki karantina uygulamak zorunda kalmamak için koronavirüs tespit edilen 11...

Sağlık Bakanı Nemeki karantina uygulamak zorunda kalmamak için koronavirüs tespit edilen 11 eyalette halka sokağa çıkmamaları çağrısında bulundu

Kaynak: AA

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