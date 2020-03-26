İran Sağlık Bakanı'ndan koronavirüs nedeniyle meclisteki faaliyetleri durdurma çağrısı İran Sağlık Bakanı Said Nemeki, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı tedbirler kapsamında meclisteki faaliyetlerin 2 hafta durdurulmasını istedi.

İran Sağlık Bakanı Said Nemeki, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı tedbirler kapsamında meclisteki faaliyetlerin 2 hafta durdurulmasını istedi.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) göre, Nemeki, Meclis Başkanı Ali Laricani'ye hitaben yazdığı mektupta, Kovid-19 salgınının yayılmasını önlemek için meclis oturumlarının 2 hafta ertelenmesi gerektiğini belirtti.

Nemeki mektubunda, "Mecliste gelecek iki hafta boyunca açık ve kapalı oturumlar düzenlenmesinden kaçınılmalıdır. Fiziki mevcudiyet gerektirmeyen video konferans gibi yöntemlerden faydalanılabileceği açıktır." ifadelerini kullandı.

İran'da Kovid-19'a yönelik önlemler kapsamında 17 Mart'taki Meclis oturumu, video konferans aracılığıyla elektronik ortamda gerçekleştirilmişti.

Ülkede 2 binden fazla kişinin ölümüne yol açan salgında bazı milletvekillerine de Kovid-19 teşhisi konulmuştu. Tahran Milletvekili Fatma Rehber ise 7 Mart'ta Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA