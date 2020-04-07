İran Sağlık Bakanı'ndan Koronavirüs Açıklaması
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Teknoloji ›› İran Sağlık Bakanı'ndan Koronavirüs Açıklaması - Haber
Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, İran, Teknoloji

İran Sağlık Bakanı'ndan Koronavirüs Açıklaması

Koronavirüsün ortaya çıktığı Çin'de son 24 saat içinde Kovid-19 salgınından ölüm gerçekleşmedi. Dünya genelinde iyileşenlerin sayısı da artıyor.

07.04.2020 14:51 | Son Güncelleme: 07.04.2020 14:51
İran Sağlık Bakanı'ndan Koronavirüs Açıklaması

Koronavirüsün ortaya çıktığı Çin'de son 24 saat içinde Kovid-19 salgınından ölüm gerçekleşmedi. Dünya genelinde iyileşenlerin sayısı da artıyor. Tüm dünya sosyal izolasyon nedeniyle evde yaşam sürüyor. Bu şekilde devam ederse salgının kontrol altına alınacağı söyleniyor. İran da bu düşüncede.

Dünya genelinde 1,5 milyona yakın kişinin etkilendiği yeni tip koronavirüs Kovid-19 salgını ne zaman bitecek? Koronavirüsten ne zaman kurtulacağız? Koronavirüsün bitiş zamanına ilişkin kimse net bir bilgi veremiyor. Alanında uzman kişilerden tek duyduğumuz sosyal izolasyon sağlanarak virüsün daha da yayılmasının önüne geçilmesi, virüsün kontrol altına alınması. Koronavirüsün yaza kadar kontrol altına alacaklarını söyleyen ülkelerden birisi de İran.

İran Sağlık Bakanı Nemeki, Kovid-19 salgınını Mayıs ayı sonuna kadar kontrol altına alacaklarını söyledi. Amerika yaptırımlarının koronavirüs ile mücadeleyi olumsuz etkilediğini üstüne basarak ifade eden Nemeki, "Henüz hastalığı kontrol altına alabilmiş değiliz. Hastalığın üzerimize gelmesini beklemiyoruz, yaptığımız çok sayıdaki testlerle biz hastalığın üzerine gidiyoruz. Salgın süresinin uzaması ekonomiye zarar veriyor. Sağlık tedbirleri kapsamında alınan kararların ekonomiyi çökertmeyecek kararlar olmasına özen gösteriyoruz" açıklamasında bulundu.

Hatırlanacağı üzere Çin'de başlayan corona virüsü 19 Şubat'ta İran'ın Kum şehrinde görülmüş, sonrasında ülke geneline yayılmıştı. Dün itibarıyla ülkede koronavirüsten ölenlerin sayısı 3739, vaka sayısı da 60 bin 500'e ulaştı.

Kaynak: Tamindir

Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Manşet

Haberler

Model Didem Soydan, yarı çıplak halde bacaklarını açıp poz verdi Haber
Model Didem Soydan, yarı çıplak halde bacaklarını açıp poz verdi
Avrupa'da koronavirüse karşı zafer ilan eden ilk ülke belli oldu Haber
Avrupa'da koronavirüse karşı zafer ilan eden ilk ülke belli oldu
4 hafta boyunca tecavüze uğrayan şarkıcı, yaşadıklarını bir bir anlattı Haber
4 hafta boyunca tecavüze uğrayan şarkıcı, yaşadıklarını bir bir anlattı
Türk Tabipleri Birliği Başkanı yanıtladı: Hayat ne zaman normale döner? Haber
Türk Tabipleri Birliği Başkanı yanıtladı: Hayat ne zaman normale döner?
Virüsün etkisini yitirdiği Çin için hesap zamanı! İlk hamle İngiltere'den geldi Haber
Virüsün etkisini yitirdiği Çin için hesap zamanı! İlk hamle İngiltere'den geldi
Sağlık Bakanı Koca, korona vaka sayısıyla ilgili güzel haberi verdi Haber
Sağlık Bakanı Koca, korona vaka sayısıyla ilgili güzel haberi verdi
Fırın sahibi ve müşteri arasındaki 'maske takma' kavgası kanlı bitti
Fırın sahibi ve müşteri arasındaki 'maske takma' kavgası kanlı bitti
Oyuncu Eda Ece'den kendi dizisini önermeyen sevgilisine sitem: Yazıklar olsun
Oyuncu Eda Ece'den kendi dizisini önermeyen sevgilisine sitem: Yazıklar olsun
Camiler kandil gecesi de kapalı olacak, TRT 1 ve Diyanet TV'de özel program yayınlanacak
Camiler kandil gecesi de kapalı olacak, TRT 1 ve Diyanet TV'de özel program yayınlanacak
Sağlık çalışanlarının ayrımcılık yapan site yönetimine verdiği cevap takdir topladı
Sağlık çalışanlarının ayrımcılık yapan site yönetimine verdiği cevap takdir topladı
Koronavirüse yakalandığını zanneden şahsı, akrep soktuğu ortaya çıktı
Koronavirüse yakalandığını zanneden şahsı, akrep soktuğu ortaya çıktı
Isparta Belediye Başkanı Başdeğirmen'den toplu mezar söylentilerine sert tepki
Isparta Belediye Başkanı Başdeğirmen'den toplu mezar söylentilerine sert tepki
Nazilli'de esnaflar 25 bin TL'lik krediye koştu
Nazilli'de esnaflar 25 bin TL'lik krediye koştu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Helin Bölek'i öldürüp etrafında dans ettiler, yamyamlarda var bu yöntem
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Helin Bölek'i öldürüp etrafında dans ettiler, yamyamlarda var bu yöntem
Türklerin koronavirüs sebebiyle yardım götürdüğü yaşlı Almanlar: Müslümanları yanlış tanımışız
Türklerin koronavirüs sebebiyle yardım götürdüğü yaşlı Almanlar: Müslümanları yanlış tanımışız
Koronavirüs salgını sonrası temassız ödemeler 3 kat arttı
Koronavirüs salgını sonrası temassız ödemeler 3 kat arttı
Sokağa çıkma yasağına uymayan genç kızdan şaşırtan açıklama: Canım istedi çıktım
Sokağa çıkma yasağına uymayan genç kızdan şaşırtan açıklama: Canım istedi çıktım
Son Dakika: Sağlık çalışanları, orduevleri ve askeri misafirhanelerde kalabilecek
Son Dakika: Sağlık çalışanları, orduevleri ve askeri misafirhanelerde kalabilecek
Tunceli Çemişgezek'te şehre inen yaban keçileri çatıya çıktı
Tunceli Çemişgezek'te şehre inen yaban keçileri çatıya çıktı
Son Dakika: Koronavirüse karşı evsizlere konaklama projesi başlıyor
Son Dakika: Koronavirüse karşı evsizlere konaklama projesi başlıyor
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Medya bu dönemde sorumlu bir yayıncılık ortaya koyuyor
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Medya bu dönemde sorumlu bir yayıncılık ortaya koyuyor
ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 851 artarak 10 bini aştı
ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 851 artarak 10 bini aştı
Trump'ın Kovid-19 tedavisi için önerdiği sıtma ilacı, Beyaz Saray uzmanlarını ikiye böldü
Trump'ın Kovid-19 tedavisi için önerdiği sıtma ilacı, Beyaz Saray uzmanlarını ikiye böldü
Ateşi yüksek çıkan babasını otomobille polisten kaçırmaya çalıştı
Ateşi yüksek çıkan babasını otomobille polisten kaçırmaya çalıştı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Koronavirüs nedeniyle polis teşkilatımızda bir kaybımız var
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Koronavirüs nedeniyle polis teşkilatımızda bir kaybımız var
Koronavirüs tedavisi gören Burak Akkul'un sağlık durumunda sevindiren gelişme: İyileşme süreci devam ediyor
Koronavirüs tedavisi gören Burak Akkul'un sağlık durumunda sevindiren gelişme: İyileşme süreci devam ediyor
Son Dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 636 artarak 16 bin 523'e yükseldi
Son Dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 636 artarak 16 bin 523'e yükseldi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Acil durum yönetimine geçtik
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Acil durum yönetimine geçtik
Karantinada olduğu için babasının cenazesini telefondan izledi
Karantinada olduğu için babasının cenazesini telefondan izledi
Caster Semenya, Ronaldo'nun rekorunu 45 saniyede 176 ab crunch yaparak geçti
Caster Semenya, Ronaldo'nun rekorunu 45 saniyede 176 ab crunch yaparak geçti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ömer Çelik Engin Altay Mustafa Şentop Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Seda Sayan Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı Recep Tayyip Erdoğan
Spor Falcao Ali Koç Lionel Messi Rüştü Reçber Rıza Çalımbay
Daha Fazla Ateş Nisan Polis Açıklama
Şu an buradasınız: İran Sağlık Bakanı'ndan Koronavirüs Açıklaması - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.4.2020 15:34:43. #1.14#
title