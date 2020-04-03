İran Sağlık Bakanı'ndan, iş yerlerinin tekrar açılması kararı alan Sanayi Bakanlığına tepki İran Sağlık Bakanı Said Nemeki ülkede yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı önlemler kapsamında kapatılan iş yerlerinin tekrar açılması yönünde karar alan Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanlığını eleştirdi.

İran Sağlık Bakanı Said Nemeki ülkede yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı önlemler kapsamında kapatılan iş yerlerinin tekrar açılması yönünde karar alan Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanlığını eleştirdi.

İran'ın yarı resmi ajansı Tesnim'e göre, Nemeki Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'ye hitaben yazdığı mektupta, ülkede Kovid-19 tehlikesi geçmediğine dikkati çekti.

Mektubunda Nemeki, iş yerlerinin faaliyetlerinin başlatılmasına ilişkin Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanlığınca alınan kararın, Koronayı Önleme ve Mücadele Kurulunun onayını almadığını belirtti.

Doğru hesap edilmeden atılacak en küçük adımın sağlık sisteminde telafi edilemez zararlara yol açacağı uyarısında bulunan Nemeki, mektubunda şu ifadelere yer verdi:

"Herhangi bir hükümet kurumu, hükümet dışı ya da kültürel ve dini kurumlar tarafından alınacak her türlü onaylanmamış karar, önce sağlık sistemini sonra da ülke ekonomisini ateşe atacaktır."

İran Sağlık Bakanı Nemeki, salgın tehdidinin azalması halinde izlenecek yol haritasının Sağlık Bakanlığı ve uzmanlar tarafından belirleneceğini ifade etti.

İran'da alınan tedbirler

İran'da 7 Mart'ta büyük kentlerin girişlerinde halkın seyahatlerini kısıtlamak amacıyla kontrol noktaları oluşturulmuştu. 25 Mart'ta ise yasağın boyutu genişletilerek, halka seyahat ve eyaletlerden çıkış yasağı getirilmişti.

Ülke genelindeki ilk ve orta dereceli okullar ile üniversitelerde eğitime ara verilirken, spor ve sanat organizasyonları da iptal edilmişti. Halkın temel ihtiyaçlarının karşılandığı market, manav ve eczanelerin dışındaki alışveriş noktaları da 8 Nisan'a kadar kapatılmıştı.

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ise Kovid-19 tehdidinin ne zaman ortadan kalkacağının bilinmediğini ve ülkedeki tedbirlerin yıl sonuna kadar sürebileceğini açıklamıştı.

İran'da bugün itibarıyla koronavirüs kaynaklı can kaybı 3 bin 294'e, vaka sayısı ise 53 bin 183'e ulaştı.

Kaynak: AA