İran Sağlık Bakanı: "Her yıl 100 bin kişi yüksek tansiyon nedeniyle hayatını kaybediyor"
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İran Sağlık Bakanı: "Her yıl 100 bin kişi yüksek tansiyon nedeniyle hayatını kaybediyor"

İran Sağlık Bakanı Said Nemeki, ülkede her yıl 100 bin kişinin yüksek tansiyon nedeniyle hayatını kaybettiğini söyledi.

İran Sağlık Bakanı:
07.09.2020 17:45 | Son Güncelleme: 07.09.2020 17:45

İran Sağlık Bakanı Said Nemeki, ülkede her yıl 100 bin kişinin yüksek tansiyon nedeniyle hayatını kaybettiğini söyledi.

İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansına göre Nemeki, sağlık sistemindeki eksiklikleri azaltmak için oluşturulan Sigorta Teşvik Planı ile ilgili Gülistan eyaletindeki bir etkinliğe video konferans yöntemiyle katıldı.

Sağlık Bakanı Nemeki, yüksek ölüm oranlarında hipertansiyon hastalığının önemli bir yer tuttuğunu belirtti.

İranlı Bakan, "Her yıl, 380 bin ölümden, 313 bini bulaşıcı olmayan hastalıklardan bunun da yaklaşık 100 bini hipertansiyon hastalığından kaynaklanıyor." dedi.

Ülkedeki sağlık sisteminin maliyet kaynaklı sorunlar nedeniyle hastalıkları önleme ve izleme konusunu ihmal ettiğine dikkati çeken Nemeki, hayata geçirilecek Sigorta Teşvik Planı ile ölüm oranlarında üst sıralarda yer alan başta hipertansiyon hastalığı olmak üzere diğer önemli hastalıkların daha iyi takip edileceğini sözlerine ekledi.

İran'da bugün itibarıyla, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 22 bin 410'a, toplam vaka sayısı ise 388 bin 810'a yükseldi.

Kaynak: AA

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