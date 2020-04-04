İran Sağlık Bakan Yardımcısı: "Tahran'daki trafik yoğunluğu bizi endişelendiriyor"
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› İran Sağlık Bakan Yardımcısı: "Tahran'daki trafik yoğunluğu bizi endişelendiriyor" - Haberler
Tahran, İran, Güncel

İran Sağlık Bakan Yardımcısı: "Tahran'daki trafik yoğunluğu bizi endişelendiriyor"

İran Sağlık Bakan Yardımcısı İrec Herirçi, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirlere rağmen başkent Tahran'daki araç trafiğinin halen salgın tehdidi oluşturduğunu söyledi.

04.04.2020 17:08 | Son Güncelleme: 04.04.2020 17:08
İran Sağlık Bakan Yardımcısı:

İran Sağlık Bakan Yardımcısı İrec Herirçi, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirlere rağmen başkent Tahran'daki araç trafiğinin halen salgın tehdidi oluşturduğunu söyledi.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansının (ISNA) haberine göre, video konferans yöntemiyle basın toplantısı düzenleyen Herirçi, Kovid-19'a karşı alınan önlemler kapsamında şehirdeki trafiğin geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 90 civarında azalmış olmasına rağmen hala salgının yayılması için tehlike oluşturduğuna dikkati çekti.

Ülke genelinde Kovid-19 vakalarının düşüş eğiliminde olduğunu ifade eden Herirçi, "Ancak virüsün yayılması konusunda hala endişeliyiz. Bugün Tahran'daki trafik yoğunluğu bizi endişelendiriyor çünkü trafikteki kişilerden her biri virüsü evlerine ya da iş yerlerine yayabilirler." dedi.

Herirçi, salgının ilk görüldüğü eyaletlerde vaka sayılarının düştüğünü, geç görülen bazı eyaletlerde ise artışın devam ettiğini belirterek, "Azalma eğilimi hem İran'da hem de başka ülkelerde vaka sayılarının sıfırlanması anlamına gelmiyor. Koronavirüs ile mücadelede iyi bir performans gösteren Güney Kore'de dün 90 yeni salgın vakası ortaya çıktı. Maalesef, Kovid-19 aşısı ya da ilacının bulunacağı zamana kadar virüs ile yaşamaya alışmalıyız." ifadelerini kullandı.

İran'da alınan tedbirler

İran'da 7 Mart'ta büyük kentlerin girişlerinde halkın seyahatlerini kısıtlamak amacıyla kontrol noktaları oluşturulmuştu. 25 Mart'ta ise yasağın boyutu genişletilerek, halka seyahat ve eyaletlerden çıkış yasağı getirilmişti.

Ülke genelindeki ilk ve orta dereceli okullar ile üniversitelerde eğitime ara verilirken, spor ve sanat organizasyonları da iptal edilmişti. Halkın temel ihtiyaçlarının karşılandığı market, manav ve eczanelerin dışındaki alışveriş noktaları da 8 Nisan'a kadar kapatılmıştı.

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ise Kovid-19 tehdidinin ne zaman ortadan kalkacağının bilinmediğini ve ülkedeki tedbirlerin yıl sonuna kadar sürebileceğini açıklamıştı.

Kovid-19 nedeniyle bugün 158 kişinin daha hayatını kaybettiği İran'da, toplam can kaybı 3 bin 452'ye, vaka sayısı ise 55 bin 743'e çıktı.

İran'da Kovid-19 vakalarının görülmeye başlandığı 19 Şubat'tan bu yana Kovid-19 teşhisi konulan 19 bin 736 hastanın iyileştiği açıklandı.

Kaynak: AA

Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Trump'ın 'En hazır biziz' dediği gün ABD'de en ölümcül gün oldu Haberler
Trump'ın "En hazır biziz" dediği gün ABD'de en ölümcül gün oldu
Polise ilginç evden çıkma savunması: 'Dırdır' nedeniyle kaçtım müdürüm Haberler
Polise ilginç evden çıkma savunması: 'Dırdır' nedeniyle kaçtım müdürüm
Vatandaş 'sıkıldım' dedi, muhtarlar davul zurnalı eğlence yaptı Haberler
Vatandaş 'sıkıldım' dedi, muhtarlar davul zurnalı eğlence yaptı
İstanbul sınırı kapatıldı, şehre yürüyerek girdiler Haberler
İstanbul sınırı kapatıldı, şehre yürüyerek girdiler
Sorumsuzluğun fotoğrafı! Bu şekilde koronavirüs ile mücadele çok zor Haberler
Sorumsuzluğun fotoğrafı! Bu şekilde koronavirüs ile mücadele çok zor
Eşini koronadan kaybeden kadın anlattı! Sunucu canlı yayında ağladı Haberler
Eşini koronadan kaybeden kadın anlattı! Sunucu canlı yayında ağladı
AKOM, 3 gün sürecek fırtına ve yağışa karşı İstanbulluları uyardı
AKOM, 3 gün sürecek fırtına ve yağışa karşı İstanbulluları uyardı
Son Dakika: İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 4 bin 313'e yükseldi
Son Dakika: İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 4 bin 313'e yükseldi
Sokağa çıkma yasağına uymayan 20 yaşından küçük iki vatandaşa para cezası uygulandı
Sokağa çıkma yasağına uymayan 20 yaşından küçük iki vatandaşa para cezası uygulandı
Ülkesinde her gün yüzlerce kişi ölürken Trump'tan garip bir çıkış geldi: Kimse bizim kadar bu savaşa hazır değil
Ülkesinde her gün yüzlerce kişi ölürken Trump'tan garip bir çıkış geldi: Kimse bizim kadar bu savaşa hazır değil
Son dakika: Tekirdağ Valiliği, koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu ulaşımı 15 gün durdurdu
Son dakika: Tekirdağ Valiliği, koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu ulaşımı 15 gün durdurdu
CHP'li siyasetçi, koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybetti
CHP'li siyasetçi, koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybetti
Mansur Yavaş'tan hayırseverlere, ihtiyaç sahiplerini rahatlatacak bir çağrı geldi
Mansur Yavaş'tan hayırseverlere, ihtiyaç sahiplerini rahatlatacak bir çağrı geldi
Bakan Koca, 'Salgında vefat eden sağlık çalışanları şehit sayılacak mı?' sorusuna yanıt verdi
Bakan Koca, "Salgında vefat eden sağlık çalışanları şehit sayılacak mı?" sorusuna yanıt verdi
Son dakika: İstanbul'a giriş çıkış izni verilen istisnalar listesine iki madde daha eklendi
Son dakika: İstanbul'a giriş çıkış izni verilen istisnalar listesine iki madde daha eklendi
Antalya'da 20 yaş altı gençlerin ulaşım kartları donduruldu
Antalya'da 20 yaş altı gençlerin ulaşım kartları donduruldu
Sevgilisi yüzünden arkadaşını av tüfeği ile vuran şahıs aranıyor
Sevgilisi yüzünden arkadaşını av tüfeği ile vuran şahıs aranıyor
Rusya, koronavirüs aşısının Haziran'da insanlar üzerinde denenebileceğini açıkladı
Rusya, koronavirüs aşısının Haziran'da insanlar üzerinde denenebileceğini açıkladı
Koronavirüs, tedbirleri harfiyen uygulayan 17 bin nüfusluk ilçeye uğramadı
Koronavirüs, tedbirleri harfiyen uygulayan 17 bin nüfusluk ilçeye uğramadı
Rus gazeteci, koronavirüs testinin negatif çıkmasından saatler sonra hayatını kaybetti
Rus gazeteci, koronavirüs testinin negatif çıkmasından saatler sonra hayatını kaybetti
Bakan Pakdemirli: Salgın sürecinde gıda fiyatları düşecek
Bakan Pakdemirli: Salgın sürecinde gıda fiyatları düşecek
WhatsApp grubu kuran vatandaşlar, koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan denetimleri atlatıyor
WhatsApp grubu kuran vatandaşlar, koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan denetimleri atlatıyor
106 yaşında koronavirüsü atlatan hasta, virüsü yenen en yaşlı insan oldu
106 yaşında koronavirüsü atlatan hasta, virüsü yenen en yaşlı insan oldu
Giriş çıkışın yasak olduğu 31 kente mecburiyetten 5 ilimiz daha dahil oldu
Giriş çıkışın yasak olduğu 31 kente mecburiyetten 5 ilimiz daha dahil oldu
Türk-İş'ten Milli Dayanışma Kampanyası'na 3 milyon liralık destek
Türk-İş'ten Milli Dayanışma Kampanyası'na 3 milyon liralık destek
Son dakika: Dünya genelinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 60 bini aştı
Son dakika: Dünya genelinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 60 bini aştı
Yurt dışından gelip yurtlara yerleştirilen vatandaşlar, karantina günlerini anlattı
Yurt dışından gelip yurtlara yerleştirilen vatandaşlar, karantina günlerini anlattı
Koronavirüsle mücadelede hayati öneme sahip olan akıllı solunum cihazlarının 155 adedi Türkiye'ye ulaştı
Koronavirüsle mücadelede hayati öneme sahip olan akıllı solunum cihazlarının 155 adedi Türkiye'ye ulaştı
Kına gecesi için Azerbaycan'a giden Rizeli aile, sınır kapıları kapanınca yurda dönemedi
Kına gecesi için Azerbaycan'a giden Rizeli aile, sınır kapıları kapanınca yurda dönemedi
Son dakika: İspanya'da son 24 saatte 809 kişi koronavirüsten yaşamını yitirdi
Son dakika: İspanya'da son 24 saatte 809 kişi koronavirüsten yaşamını yitirdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Abdülhamit Gül Ekrem İmamoğlu Mustafa Şentop Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Seda Sayan Dilan Çıtak Acun Ilıcalı Levent Dörter
Spor Falcao Tamer Tuna Sergen Yalçın Malcolm Thomas Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Polis Açıklama Zonguldak Fahrettin Koca
Şu an buradasınız: İran Sağlık Bakan Yardımcısı: "Tahran'daki trafik yoğunluğu bizi endişelendiriyor" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.4.2020 17:22:25. #1.14#
title