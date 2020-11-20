İran Sağlık Bakan Yardımcısı Rıza Melekzade, Sağlık Bakanı Said Nemeki'yi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını kötü yönetmek ve çok sayıda can...
20.11.2020 22:57 | Son Güncelleme: 20.11.2020 23:00
İran Sağlık Bakan Yardımcısı Rıza Melekzade, Sağlık Bakanı Said Nemeki'yi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını kötü yönetmek ve çok sayıda can kaybına neden olmakla suçlayarak görevinden istifa etti.
İran Sağlık Bakan Yardımcısı Rıza Melekzade, Sağlık Bakanı Said Nemeki'yi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını kötü yönetmek ve çok sayıda can kaybına neden olmakla suçlayarak görevinden istifa etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Dursun