İran Sağlık Bakan Yardımcısı Rıza Melekzade, Sağlık Bakanı Said Nemeki'yi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını kötü yönetmek ve çok sayıda can...

İran Sağlık Bakan Yardımcısı Rıza Melekzade, Sağlık Bakanı Said Nemeki'yi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını kötü yönetmek ve çok sayıda can kaybına neden olmakla suçlayarak görevinden istifa etti.