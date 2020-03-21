İran Sağlık Bakan Yardımcısı: 28 milyon İranlı taramadan geçti
İran Sağlık Bakan Yardımcısı Alirıza Reyisi, 28 milyon İran vatandaşının koronavirüs (Covid-19) taramasından geçirildiğini açıkladı.
21.03.2020 13:24 | Son Güncelleme: 21.03.2020 13:24
İran Sağlık Bakan Yardımcısı Alirıza Reyisi, 28 milyon İran vatandaşının koronavirüs (Covid-19) taramasından geçirildiğini açıkladı.
İran'ın resmi haber ajansı IRNA'daki habere göre, 28 milyon İran vatandaşının koronavirüs taramasından geçirildiğini söyledi.İran'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1556'ya, hastalığa yakalanan kişi sayısı ise 20 bin 610'a yükseldi.
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Kaynak: DHA