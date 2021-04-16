İran, saatte 9 kilogram yüzde 60 zenginleştirilmiş uranyum üretiyor
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İran, saatte 9 kilogram yüzde 60 zenginleştirilmiş uranyum üretiyor

İran, saatte 9 kilogram yüzde 60 zenginleştirilmiş uranyum üretiyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi, yüzde 60 zenginleştirilmiş uranyumdan saatte 9 kilogram elde ettiklerini söyledi.

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi, yüzde 60 zenginleştirilmiş uranyumdan saatte 9 kilogram elde ettiklerini söyledi.

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, yüzde 60 uranyum zenginleştirme işlemine başladıklarını belirtti. Salihi, yüzde 20 uranyum zenginleştirilmesine devam edildiğini belirterek, "Aynı anda yüzde 60 ve yüzde 20 uranyum zenginleştirilmesine devam edeceğiz. Bu nükleer faaliyetlerimizin de kapasitesini göstermektedir. Artık istediğimiz oranda uranyum zenginleştirebiliriz" ifadesini kullandı.

Yüzde 60 uranyum zenginleştirme işleminde 9 kilogram uranyum ürettiklerini belirten Salihi, "Her saat 9 kilogram yüzde 60 zenginleştirilmiş uranyum üretiyoruz. Yüzde 60 oranında zenginleştirilen bu uranyumları yakıt üretiminde kullanmayacağız" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Yardımcısı Abbas Erakçi, 13 Nisan tarihinde yaptığı açıklamada uranyumu yüzde 60 zenginleştirmeye başladıklarını açıklamıştı.

(Aynur Sena Çabuk/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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