İran, Rusya ve Çin Hint Okyanusu'nda ortak askeri tatbikata başlıyor

İran, Rusya ve Çin donanmaları, yarın Hint Okyanusu'nda geniş çaplı ortak askeri tatbikata başlayacak.

İran devlet televizyonunun haberine göre, Tatbikat Sözcüsü Tuğamiral Mustafa Taceddini, "2022 Deniz Güvenlik Kemeri" tatbikatının Hint Okyanusu'nun kuzeyinde 17 bin kilometrekarelik alanı kapsayan bir bölgede gerçekleştirileceğini aktardı.

İran'dan savaş gemileri ve hava birimlerinin katılacağı tatbikatta Rusya ve Çin'in de yüzer birimleriyle yer alacağını belirten Tuğamiral Taceddini, uluslararası deniz ticaretinin güvenliğinin güçlendirilmesi, deniz terörizmi ve korsanlarla mücadele, arama kurtarma alanlarında bilgi değişimi ve taktik operasyonlarda tecrübe aktarımı gibi konuların tatbikatın başlıca hedeflerinden olduğunu ifade etti.

Rus ordusuna ait Pasifik Filosu'ndan 18 Ocak'ta yapılan açıklamada, güdümlü füze kruvazörü "Varyag", denizaltı karşıtı gemisi "Admiral Tributs" ve deniz tankeri "Boris Butoma"dan oluşan donanma birimlerinin yakın zamanda yapılacak bir tatbikat için İran'ın güneydoğusundaki Çabahar Limanı'na demir attığı bildirilmişti.

İran, Rusya ve Çin, "Deniz Güvenlik Kemeri" adıyla üçüncü kez ortak tatbikat düzenliyor. Söz konusu deniz tatbikatlarının ilki Aralık 2019'da yapılmıştı.