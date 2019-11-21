İran Rusya'dan 5 milyar dolar borç alacak
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İran Rusya'dan 5 milyar dolar borç alacak

İran Enerji Bakanı Rıza Erdekaniyan, demir yolu hattı ve enerji projeleri için Rusya'dan 5 milyar dolar borç alacaklarını duyurdu.

21.11.2019 01:19 | Son Güncelleme: 21.11.2019 02:04
İran Rusya'dan 5 milyar dolar borç alacak

Enerji Bakanı Rıza Erdekaniyan, demir yolu hattı ve enerji projeleri için 'dan 5 milyar dolar borç alacaklarını duyurdu.


Bakan Erdekaniyan, devlet medyasında yer alan açıklamasında, İran Meclisi tarafından şubat ayında onaylanan kredinin kullanıma geçirilmesiyle ilgili yarın Moskova'yı ziyaret edeceğini ve Rus mevkidaşı Aleksandr Novak ile bir araya geleceğini söyledi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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