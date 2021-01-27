İran, Rusya'dan 2 milyon doz Sputnik V aşısı alacak
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İran, Rusya'dan 2 milyon doz Sputnik V aşısı alacak

27.01.2021 12:29 | Son Güncelleme: 27.01.2021 12:32
İran, Rusya'dan 2 milyon doz Sputnik V aşısı alacak

İran, Rusya'nın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği Sputnik V aşısından 2 milyon doz ithal edeceğini duyurdu.

İran, Rusya'nın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği Sputnik V aşısından 2 milyon doz ithal edeceğini duyurdu.

Devlet televizyonunun haberine göre, Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Mahmud Vaizi, Kovid-19'a karşı aşı temini çalışmaları kapsamında Rusya, Hindistan ve Çin ile görüşmelerin sürdürüldüğünü açıkladı.

Bu ülkelerde geliştirilen aşılardan sipariş vermek için yaklaşık 2 aydır görüşmeler yaptıklarını aktaran Vaizi, "Ruslar ile müzakereler hızlandı ve onlar da aşıyla ilgili tüm belgeleri bir ay önce bize gönderdi. Belgeler, bilimsel heyet tarafından incelendi ve dün aşının ülkede kullanımı onaylandı." dedi.

Vaizi, Sputnik V aşısından satın almak için yapılacak anlaşmanın ön hazırlıklarının, Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in dünkü Moskova ziyaretinde tamamlandığını belirterek, "Rusya'dan yaklaşık 2 milyon doz aşı siparişi için anlaşmanın bugün ya da yarın imzalanacağını umuyorum. Rus aşılarının ilk sevkiyatı 22 Behmen'den (10 Şubat) önce ülkeye ulaşacak." diye konuştu.

Dünya Sağlık Örgütü Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) bünyesinde geliştirilen aşıdan da 16,8 milyon doz sipariş verdiklerini hatırlatan Vaizi, ilk sevkiyatların bir an önce yapılması için çalışmaların sürdürüldüğünü kaydetti.

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, 16 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Kovid-19'a karşı aşılama çalışmalarına 21 Mart'a kadar başlamayı planladıklarını bildirmişti.

Dışişleri Bakanı Zarif de dün Moskova ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, Rusya'nın Gamaleya Ulusal Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Enstitüsünün geliştirdiği Sputnik V aşısının İran'da onaylandığını duyurmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Dursun

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