İran, Rus S-300'e rakip füze savunma sistemi Bavar-373'ü tanıttı

İran, Rus S-300'e rakip füze savunma sistemi Bavar-373'ü tanıttı

İran, Rus yapımı S-300’e rakip olabilecek kapasitedeki uzun menzilli füze savunma sistemi Bavar-373’ü duyurdu

22.08.2019 11:00
İran, Rus S-300'e rakip füze savunma sistemi Bavar-373'ü tanıttı

İran, Rus yapımı S-300'e rakip olabilecek kapasitedeki uzun menzilli füze savunma sistemi Bavar-373'ü tanıttı. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ülkenin Milli Savunma Endüstrisi Günü'nde katıldığı açılış töreninde füze savunma sistemini basına duyurdu.


Milli füze sistemi tanıtımı Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile tansiyonun yükseldiği dönemde geldi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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