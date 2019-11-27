İran: Protestolar için CIA tarafından eğitim verilen 8 vatandaş gazeteci tutuklandı
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İran: Protestolar için CIA tarafından eğitim verilen 8 vatandaş gazeteci tutuklandı

İran İstihbarat Bakanlığı, protesto gösterileriyle alakalı 8 kişinin CIA ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle tutuklandığını açıkladı.

27.11.2019 21:11 | Son Güncelleme: 27.11.2019 21:11
İran: Protestolar için CIA tarafından eğitim verilen 8 vatandaş gazeteci tutuklandı

, hükümet karşıtı gösterilerle ilişkili olduğunu iddia ettiği CIA bağlantılı en az 8 kişinin tutuklandığını duyurdu.


İran İstihbarat Bakanlığı'nda yapılan açıklamada 6 kişinin protesto gösterilerinde Amerikan Merkez Alma Ajansı'nın (CIA) talimatları doğrultusunda hareket ederken, iki kişinin de yurtdışına bilgi aktarmaya çalışırken tutuklandığı bildirildi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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