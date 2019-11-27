İran: Protestolar için CIA tarafından eğitim verilen 8 vatandaş gazeteci tutuklandı

27.11.2019 21:11 | Son Güncelleme: 27.11.2019 21:11

İran, hükümet karşıtı gösterilerle ilişkili olduğunu iddia ettiği CIA bağlantılı en az 8 kişinin tutuklandığını duyurdu.



İran İstihbarat Bakanlığı'nda yapılan açıklamada 6 kişinin protesto gösterilerinde Amerikan Merkez Haber Alma Ajansı'nın (CIA) talimatları doğrultusunda hareket ederken, iki kişinin de yurtdışına bilgi aktarmaya çalışırken tutuklandığı bildirildi. Euronews.com'da Görüntüle