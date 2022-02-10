İran plakalı yolcu otobüsünde 50 kilo eroin ele geçirildi - Haberler
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İran plakalı yolcu otobüsünde 50 kilo eroin ele geçirildi

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Sivas'ta jandarma ekiplerinin yaptığı yol kontrolünde durdurulan İran plakalı yolcu otobüsünde 50 kilo 800 gram eroin ele geçirilirken 4 şüpheli ise gözaltına alındı.

KOYULHİSAR, SİVAS (Haberler.com) - Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde jandarma ekiplerinin yaptığı yol kontrolünde durdurulan İran plakalı yolcu otobüsünde 50 kilo 800 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili otobüste bulunan 4 şüpheli ise gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Koyulhisar ilçesinde yol kontrolü sırasında İran'dan İstanbul'a gitmekte olan yolcu otobüsünü durdurdu. Narkotik köpeğinin arama sırasında otobüsün çeşitli yerlerine tepki vermesi üzerine detaylı arama yapıldı.

Yapılan aramada 50 paket halinde 50 kilo 800 gram eroin ele geçirilirken, olayla ilgili otobüste bulunan 4 şüpheli gözaltına alındı.

İran plakalı yolcu otobüsünde 50 kilo eroin ele geçirildi

Haberler.com - Güncel

Koyulhisar, Jandarma, Eroin, İran, Güncel, Haberler

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