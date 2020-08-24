İran plakalı TIR'da 19 kilogram metamfetamin ele geçirildi İran plakalı TIR'da 19 kilogram metamfetamin ele geçirildiAĞRI'da İran plakalı TIR'da yapılan aramada 19 kilo 532 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

İran plakalı TIR'da 19 kilogram metamfetamin ele geçirildi

AĞRI'da İran plakalı TIR'da yapılan aramada 19 kilo 532 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, narkotik uygulama noktasında durdurulan İran plakalı TIR'da arama yapıldı. TIR'da zulalanmış halde 20 paket halinde 19 kilo 532 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Uyuşturucuyla ilgili olarak İran uyruklu TIR sürücüsü gözaltına alındı.

Kaynak: DHA