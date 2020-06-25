İran, petrolünü Hürmüz Boğazı yerine Umman Körfezi'nden ihraç etmeyi planlıyor
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İran, petrolünü Hürmüz Boğazı yerine Umman Körfezi'nden ihraç etmeyi planlıyor

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, bölgesel gerginliklerin odağında olan Hürmüz Boğazı yerine Umman Körfezi kıyısında yer alan Cask Limanı'ndan petrol ihraç edeceklerini söyledi.

İran, petrolünü Hürmüz Boğazı yerine Umman Körfezi'nden ihraç etmeyi planlıyor
25.06.2020 15:15 | Son Güncelleme: 25.06.2020 15:18

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, bölgesel gerginliklerin odağında olan Hürmüz Boğazı yerine Umman Körfezi kıyısında yer alan Cask Limanı'ndan petrol ihraç edeceklerini söyledi.

İran devlet televizyonuna göre, Ruhani, ülkesinin Hürmüz Boğazı'na bağlı kalmadan Umman Körfezi'nden petrol ihraç etmesini sağlayabilecek 1000 kilometrelik Gore-Cask petrol boru hattı projesinin açılış töreninde konuştu.

İran'ın petrol ihracı için kullandığı Hürmüz Boğazı'nın sıklıkla bölgesel gerginliklerin merkezinde yer aldığına dikkati çeken Ruhani, "İran proje sayesinde artık Hürmüz Boğazı'na bağlı kalmayacak." dedi.

Ruhani, mart ayından itibaren günlük 1 milyon varil ham petrolü Umman Körfezi kıyısındaki Cask Limanı'ndan ihraç etmeyi planladıklarını ifade ederek, "Bu proje, yalnızca ekonomik açıdan değil, ulusal güvenlik açısından da en önemli projelerden biridir. Bu sayede müşterilerimiz Hürmüz Boğazı kapansa dahi her durumda bizden petrol alabileceklerinden emin olacaklardır." diye konuştu.

Basra ile Umman körfezlerini birbirine bağlayan Hürmüz Boğazı, dünyada enerji endüstrisinde stratejik bir öneme sahip. Tahran yönetimi, bölgedeki gerginliklerin odağındaki Hürmüz Boğazı'nda yaşanacak aksaklığın, Orta Doğu'dan büyük miktarlarda petrol sevkiyatı yapan onlarca ülkenin yanı sıra Hindistan ve Çin üzerindeki yansımalarına dikkati çekmişti.

ABD Enerji Enformasyon İdaresinin verilerine göre, 2018'de Hürmüz Boğazı'ndan günlük 21 milyon varil ham petrol geçirildi. Bu rakam, dünyadaki petrol tüketiminin yüzde 21'ine tekabül ediyor.

Dünyanın en büyük petrol rezervlerine sahip İran, ABD'nin uyguladığı tek taraflı yaptırımlar nedeniyle petrol satışlarında büyük sorunlarla karşılaşıyor. Bütçe ve Planlama Kurumu Başkanı Muhammed Bakır Nobaht, 2 Haziran'da mecliste yaptığı sunumda, ülkesinin 2011'de 119 milyar dolar olan yıllık petrol ve doğalgaz gelirlerinin geçen yıl 8,9 milyar dolara kadar indiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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