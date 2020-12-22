İran Petrol Bakanı Zengene: "Rusya ile teknolojik iş birliği için anlaştık"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

İran Petrol Bakanı Zengene: "Rusya ile teknolojik iş birliği için anlaştık"

22.12.2020 01:43 | Son Güncelleme: 22.12.2020 01:46
İran Petrol Bakanı Zengene:

İran Petrol Bakanı Bijen Namdar Zengene, Rusya ile petrol ve doğal gaz alanında teknolojik iş birliği için anlaştıklarını söyledi.

İran Petrol Bakanı Bijen Namdar Zengene, Rusya ile petrol ve doğal gaz alanında teknolojik iş birliği için anlaştıklarını söyledi.

Bugün Moskova'da Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksander Novak ve Enerji Bakanı Nikolay Shulginov ile bir araya gelen Zengene, görüşmenin içeriğiyle ilgili İran devlet medyasına konuştu. Rus yetkililerle dünya petrol piyasasının istikrara kavuşması için görüş alışverişinde bulunduklarını aktaran Zengene, "Rus makamlarla yaptığımız görüşmede petrol ve doğal gaz alanında teknolojik iş birliği için anlaştık. Son yıllarda Rusya'nın dünya petrol pazarının istikrarında belirleyici bir rolü olmuştur." ifadelerini kullandı.

Rus makamlarla Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve onun dışındaki iş birliği ile ilgili müzakerelerde bulunduklarını ve bu konudaki görüşlerinin birbirine yakın olduğunu belirten Zengene, "Rus şirketleriyle iyi bir iş birliğimiz var. Petrol, doğal gaz ve teçhizatların üretimiyle ilgili Rus şirketlerle olan iş birliğinin devam etmesi öngörülüyor. Rusya'yı strateji ortağımız olarak görüyoruz. Bu ortaklık uluslararası alandaki gelişmelerle değişmez." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Engin Altay Ruhsar Pekcan Kemal Kılıçdaroğlu Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Hande Erçel Gülben Ergen Oktay Kaynarca Mustafa Üstündağ
Spor Samatta Çağdaş Atan Ersun Yanal Sergen Yalçın Abdullah Avcı
Tüm Haberler Türk Almanya İngiltere Uyuşturucu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İran Petrol Bakanı Zengene: "Rusya ile teknolojik iş birliği için anlaştık" | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.12.2020 01:48:38. #1.14#
title